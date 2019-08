Pronostic Troyes Le Havre : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 2

Rencontre ouverte entre Troyes et le Havre

La 3journée de Ligue2 met aux prises deux formations visant au moins les barrages d'accession avec Troyes et le Havre. Si les hommes de Laurent Battles ont parfaitement débuté en allant chercher une victoire à Niort (0-2), ils ont ensuite été surpris à domicile par Clermont (1-2). Cette semaine, Troyes a perdu l'une de ses révélations de la saison passée, Mbeumo, qui est parti à Brendford pour succéder à Neal Maupay. Dans l'Aube, la philosophie de jeu est souvent tournée vers l'offensive et Battles possède avec Touzghar, Camara ou Fortuné des éléments capables de faire la différence devant. Expulsé face à Clermont, Dylan Chambost ne pourra pas jouer face au Havre. Les Havrais comme les Troyens ont changé de coach à l'intersaison. Coach et joueur de renom, Paul Le Guen est arrivé mais n'a toujours pas connu les joies de la victoire. Son équipe a fait deux matchs nuls à buts : à Ajaccio (2-2) et à domicile contre Niort (1-1). Le club normand a dans les deux cas concédé l'ouverture du score avant de réagir. Cette réaction est à mettre à l'actif du Zimbabwéen Tino Kadewere qui a inscrit tous les buts de son équipe (3 en 2 rencontres). Entre deux équipes qui vont de l'avant et qui ont marqué sur chacun de leurs deux premiers matchs, le pari "Les deux équipes marquent" est très intéressant.