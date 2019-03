Pronostic Troyes Grenoble : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 2

Troyes veut continuer à viser la montée contre Grenoble !

Profitez d'un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ chez Winamax

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Troyes - Grenoble :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Après avoir connu un hiver très compliqué durant lequel les Troyens n’ont gagné qu’un match sur les neuf qu’ils ont disputés, les Champenois ont retrouvé des couleurs. Les partenaires de Mamadou Samassa ont enchaîné 3 succès de rang contre Le Havre (2-1), Auxerre (0-2) et Châteauroux (1-0) avant d’aller chercher un bon nul sur la pelouse de Sochaux (0-0). Cette bonne série a permit aux Troyens de se replacer dans la course à la montée puisqu’ils ne comptent plus que 2 points de retard sur la 5place, qualificative pour les barrages. Grâce à leur trio d’attaquants Touzghar-Fortuné-Mbeumo (auteurs respectivement de 11, 8 et 6 buts) les Aubois ont des arguments offensifs à faire valoir, surtout à domicile.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En effet, Grenoble est en plein milieu du classement à la 10place. Les Isérois n’ont donc plus rien à jouer car ils sont décrochés dans la course aux play-offs et sont déjà maintenus. Ils pourraient donc se présenter en Champagne un peu démobilisés. D’autant que les hommes de Philippe Hinschberger ne sont plus très à l’aise hors de leurs bases. Après avoir aligné 6 succès en 7 déplacements, les Grenoblois n’ont plus remporté le moindre succès loin des Alpes depuis 6 rencontres (3 défaites, 3 nuls). Dernièrement, ils sont allés s’incliner sur la pelouse de Valenciennes (3-2), de Brest (3-1) puis ont été tenus en échec sur le terrain de Clermont. Face à une équipe troyenne de nouveau en forme, cette mauvaise série pourrait se prolonger.- Vous obtenez un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez votre premier pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€avecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Troyes Grenoble encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !