Pronostic Troyes Clermont : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 2

Troyes au défi de Clermont

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 120€ chez Unibet

non pas 100€ mais bien 120€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Troyes - Clermont :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L’affiche de ce vendredi soir en Ligue 2 met aux prises Troyes face à Clermont. Les deux formations occupent la tête de L2 avec leur succès respectifs de la 1journée. L’ESTAC avait fini la saison en boulet de canon mais s’était incliné lors des barrages face à Lens. Le mercato a été agité, et l'intelligent Laurent Battles est arrivé sur le banc des Troyens. Sa première en L2 s’est bien passée puisque sa formation a ramené un succès de Niort (2-0). Si la légende locale Benjamin Nivet est partie à la retraite, l’ancien Stéphanois peut s’appuyer sur les Fortuné, Touzghar ou Darbion.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Clermont a connu un été agité comme chaque année. Le club auvergnat perd régulièrement ses meilleurs joueurs : Laporte, Ayé, Honorat, Perreira Lage ou Descamps cette intersaison. Néanmoins, Clermont est assez malin sur le marché des transferts et semble avoir encore fait de belles affaires à l’image du buteur autrichien Adrian Grbic, double buteur pour son premier match sous ses nouvelles couleurs. L’équipe de Pascal Gastien est une habituée de la Ligue 2 et avait pour habitude d’être solide l’an passé. Ce déplacement à Troyes n’est pas simple et les Auvergnats seraient ravis de repartir avec un nul. Pour cette rencontre, nous voyons Troyes obtenir au moins un nul dans un match avec moins de 4 buts.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, dont un 1er pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecRetrouvez le Pronostic Troyes Clermont détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !