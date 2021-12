Pronostic Troyes Bordeaux : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Un Troyes – Bordeaux avec des buts de chaque côté

La 18journée de Ligue 1 nous offre ce week-end plusieurs oppositions importantes dans le bas de tableau avec Reims – Saint-Etienne, Metz – Lorient et donc ce Troyes – Bordeaux. Promu cette saison après avoir été champion de Ligue 2, Troyes souffre pour son retour dans l'élite. Les hommes de Laurent Batlles doivent se contenter de la 15place avec seulement 2 points d'avance sur Clermont relégable, mais aussi sur son adversaire du soir, Bordeaux. Mal parti dans cette saison de Ligue 1, Troyes s'était relancé en accrochant quelques succès face à Metz, Nice, Reims et plus récemment Lorient il y a 10 jours. La victoire face aux Merlus a permis à l'ESTAC de ne pas se retrouver dans la zone de relégation. En revanche, ce succès isolé ne doit pas masquer les actuelles difficultés troyennes qui ont perdu 4 de leurs 5 dernières rencontres. Le week-end passé, les hommes de Battles ont bien débuté à Lille avant de craquer en seconde période (défaite score final 2-1).De leur côté, les supporters bordelais sont certainement déçus des résultats sportifs de leur équipe mais sont également conscients que la situation aurait pu être bien pire lorsque le club s'est retrouvé sous la menace d'une liquidation judiciaire. Arrivé à la tête des Girondins, Lopez n'a pas eu beaucoup de temps pour bâtir une équipe et s'est surtout attaché à nommer un nouveau coach, en la personne de l'ancien sélectionneur de la Suisse, Petkovic. Les Girondins souffrent pour remporter des victoires puisque cette saison, ils ont seulement décroché les 3 points contre Saint-Etienne et Reims, deux équipes luttant pour le maintien. Le week-end dernier, les Bordelais sont parvenus à revenir à 2 reprises dans le match face à l'Olympique Lyonnais (2-2) pour décrocher un point qui leur permet de ne pas se retrouver dans la zone rouge. Malgré un classement décevant, Bordeaux nous offre des rencontres passionnantes avec de nombreux buts (3,8 de moyenne /match), notamment grâce à ses attaquants Hwang Ui-Jo et Elis (5 buts chacun). Par ailleurs, 12 des 13 dernières rencontres de Bordeaux se sont finis avec des buts de chaque côté. Ce qui pourrait également se passer dans cette rencontre.