Pronostic Troyes Auxerre : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 2

Choc cadenassé entre Troyes et Ajaccio !

Profitez de 100€ chez Betclic peu importe le résultat de votre 1er pari

vous recevez forcément 100€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Troyes - Ajaccio :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La dernière rencontre de Ligue 2 en 2019 nous offre un choc de prétendants à la montée entre Troyes et Ajaccio. Les deux formations sont au coude à coude avec 2 points de différence, à l’avantage des Troyens. Les hommes de Laurent Batlles connaissent des coups de moins bien mais repartent toujours de l’avant. Humilié à domicile par Chambly (4-0), l’ESTAC a ensuite remporté les 3 rencontres suivantes face à Sochaux, Rodez et Guingamp. Ces 3 matchs ont pour particularité d’avoir offert le même score de 1-0. Hormis lors de la déroute face à Chambly, Troyes s’est montré solide ces dernières semaines. Une victoire face à Ajaccio leur permettrait de repousser un adversaire direct à 5 points.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, l’AC Ajaccio pourrait perdre gros en une semaine. Les Corses se sont inclinés face à Lens (1-2) le week-end dernier et retrouvent directement un autre prétendant à la montée avec Troyes. Les hommes d’Olivier Pantaloni doivent au moins assurer un nul pour ne pas voir la meute d’équipes luttant pour les barrages se rapprocher. A l’extérieur, les Corses ont réalisé d’excellentes prestations et n’ont plus perdu depuis fin août à Auxerre, pour ce qui est leur unique revers en déplacement en Ligue 2. Cette rencontre entre deux solides formations (seulement 15 buts encaissés en 18 journées pour Troyes, 13 pour Ajaccio) ne devrait pas offrir beaucoup de buts. Nous partons sur le pari "Moins de 2,5 buts", qui est passé lors de 7 des 8 derniers matchs de l’ESTAC, et dans 9 des 10 dernières rencontres d'Ajaccio en championnat.- Rentrez-biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez(135€ du pari + 100€ de bonus)- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du matchavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecUn premier pari remboursé de 120€ chez avecavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecRetrouvez le Pronostic Troyes Ajaccio encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !