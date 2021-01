Pronostic Troyes Auxerre : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

La passe de 3 pour Auxerre face à l’ESTAC

Profitez d'un 1er pari remboursé de 150€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Troyes – Auxerre :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Victorieux de Troyes lors du match aller (2-1) à l’Abbé-Deschamps, et lors de leur confrontation en Coupe de France (1-0), Auxerre veut enchainer un troisième succès face aux hommes de Batlles, d'autant que ce match est un derby. Les Auxerrois ont effectué la mauvaise opération du haut de tableau le week-end dernier en s’inclinant à Clermont (1-0) alors que les autres équipes dans la course à la montée se sont toutes imposées. Dominés par une bonne formation clermontoise, l’AJA a seulement signé sa 1re défaite après une série d'invincibilité de 14 matchs toutes compétitions confondues. Equipe séduisante, la formation bourguignonne possède la meilleure attaque de Ligue 2 avec le meilleur buteur Le Bihan, auteur de 14 réalisations.chez⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Troyes occupe la tête du classement et ne craque pas sous la pression de ses concurrents. Les Troyens souffrent pour s’imposer, à l’image de leur succès à Pau le week-end dernier. Malgré une forte possession de balle, la bande à Batlles s’est faite peur au stade du Hameau. L’ESTAC avait déjà été tout heureux de s’imposer face à Sochaux et Châteauroux lors des premières rencontres de 2021. Un peu moins bien lors des dernières semaines, les Troyens ont fait le dos rond mais ont réussi à confirmer leur première place. Les deux rencontres qui arrivent face à Auxerre et Clermont permettront d’avoir une idée plus précise des potentiels candidats à la montée. Désireux de se relancer après sa défaite à Clermont et battu une seule fois depuis fin octobre, l’AJA semble en mesure d’accrocher au moins un nul face à une formation troyenne, un peu moins bien lors des dernières journées et qu'elle a déjà battu deux fois cette saison.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 150€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 150€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Vous pouvez récupérer ensuite jusqu'à 100€ supplémentaires en Cash Back pendant les 2 périodes de 30 jours suivants votre inscription.avecavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, sponsor d’ArsenalavecavecavecRetrouvez le Pronostic Troyes Auxerre encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !