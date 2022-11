Pronostic Troyes Auxerre : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Troyes s’impose dans le derby face à Auxerre

Profitez de 100€ offert chez Betclic dès la fin du match :

La 14journée de Ligue 1 ouvre avec un derby entre Troyes et l'AJ Auxerre. Actuellement, la formation troyenne se trouve en 12position avec 3 points d'avance sur le premier relégable et 1 unité de plus que l'AJA. Cette opposition entre les voisins est donc importante dans le cadre de la lutte pour le maintien. Battu lors des 3 premières journées, Troyes avait ensuite relevé la tête en accrochant notamment deux victoires de rang face à Angers et Monaco. Depuis ces succès, l'ESTAC s'est montré solide ne perdant qu'à trois reprises face à Lens (2de L1), Nice et le week-end dernier contre le Paris Saint-Germain. La semaine passée, les Troyens ont posé de nombreux problèmes aux champions de France en titre (4-3), avec un Baldé très inspiré et auteur d'un doublé. Avant cela, les hommes de Bruno Irles avaient accumulé les matchs nuls face à Rennes, Reims, Ajaccio et Lorient. Double buteur le week-end dernier, Baldé est l'homme fort de l'ESTAC avec 7 buts depuis le début du championnat.

Pour son retour en Ligue 1, Auxerre s'attendait à souffrir et se retrouve d'ailleurs aux portes de la relégation. Actuellement, les Auxerrois comptent 12 points soit deux de plus que le premier relégable, Strasbourg. Les mauvaises performances des Bourguignons ont poussé les dirigeants à se séparer de Jean-Marc Furlan et d'introniser Christophe Pélissier. Pour sa première sur le banc de l'AJA, l'ancien coach lorientais a vu sa nouvelle équipe s'imposer contre l'AC Ajaccio (1-0) grâce à une réalisation de Sakhi. Lors de cette rencontre, l'attaquant Niang a été expulsé et manquera donc le derby face à Troyes. En déplacement, Auxerre est en souffrance avec 5 revers pour un seul succès obtenu à Montpellier. Dans ce derby important pour le maintien, Troyes, qui a montré de plus sérieuses garanties depuis l'entame de la saison, devrait prendre le dessus sur l'AJ Auxerre, en délicatesse loin de ses bases.