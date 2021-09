Pronostic Troyes Angers : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Angers solide face à Troyes

Champion de Ligue 2 la saison passée en devançant Clermont et Toulouse, Troyes a retrouvé la Ligue 1. Malgré de bonnes intentions, la formation troyenne lutte déjà pour réussir sa mission maintien. Après 7 journées de championnat, l'ESTAC se retrouve en 17e position avec seulement 2 points d'avance sur les deux derniers. Battus lors des 2 premières journées par le Paris Saint-Germain et Clermont, Troyes est allé prendre son premier point à Strasbourg (1-1). Retombés dans leurs travers, les Troyens ont été défaits à domicile par Monaco (1-2). Finalement, les hommes de Laurent Batlles ont profité d'un déplacement chez la lanterne rouge messine pour enregistrer une première victoire, qui s'est suivie d'un nul contre Montpellier dimanche dernier (1-1). En milieu de semaine, l'ESTAC a surpris l'Olympique lyonnais en fin de première mi-temps, mais n'est pas parvenu à contenir le retour des Rhodaniens (score final 3-1 pour l'OL). De son côté, Angers est l'une des satisfactions de ce début de saison. L'après Stéphane Moulin a été bien géré avec l'arrivée de Gérald Baticle. En effet, parti pied au plancher, le SCO a remporté 3 de ses 4 premiers matchs face à Strasbourg, Lyon et Rennes. Depuis son succès face à la formation bretonne, l'équipe angevine a connu plus de difficultés avec deux nuls contre Brest et Marseille, pour une lourde défaite contre Nantes (1-4). En déplacement, Angers est toujours invaincu et espère le rester après ce déplacement chez le promu troyen. Avec Fulgini, Boufal ou le jeune Cho, Angers dispose de plusieurs cartouches offensives capables de mettre à mal la défense troyenne. Costaud depuis le début de saison (1 seule défaite), le SCO devrait au moins accrocher le nul à Troyes qui n'a remporté qu'un seul match.