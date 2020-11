Pronostic Troyes Amiens : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Troyes se replace face à Amiens

Profitez d'un 1er pari remboursé de 100€ chez PokerStars Sports

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Liverpool Leicester :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Dans le coup pour la montée l’an passé, Troyes a été stoppé dans son élan par l’arrêt de la saison. Remotivés à bloc, les Troyens sont bien décidés lors de ce nouvel exercice à finir à l’une des deux premières places, synonymes d’accession directe à l’élite. Actuellement, les hommes de Laurent Batlles occupent la 5place avec 18 points, à 3 unités de Grenoble, 2. De plus, l’ESTAC compte un match en retard face à Nancy. Les Troyens sont sur une excellente dynamique de 6 matchs sans la moindre défaite avec 3 victoires et 3 nuls. Le club troyen alterne souvent entre succès et nul. Le nul concédé lors du dernier match joué le 7 novembre face à Chambly (2-2) est peut-être donc annonciateur d’une victoire qui se prépare face à Amiens. A domicile (3 victoires, 2 nuls), la formation de Batlles est invaincue.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Relégué de Ligue 1, Amiens connait des débuts compliqués en Ligue 2, des difficultés qui ont déjà entraîné le licenciement de Luka Elsner. De plus, le club picard a vu plusieurs de ses cadres partir vers d’autres formations plus huppées. Les Amiénois se sont récemment inclinés deux fois consécutivement face à Toulouse et Auxerre. Le week-end dernier, les Picards peuvent s’estimer heureux d’avoir tenu le nul face à une formation de Clermont (1-1), largement dominatrice. Solide à domicile, Troyes devrait faire le job et s’imposer face à Amiens qui a pris 1 seul point lors des 3 dernières journées.- Vous avez le droit à un premier pari remboursé de 100€- Misez votre premier pari de 100€ sur ce match et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€ en pari gratuitavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecRetrouvez le Pronostic Liverpool Leicester encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !