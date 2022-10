Pronostic Troyes Ajaccio : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Troyes se relance face à Ajaccio

Pour sa deuxième saison consécutive en Ligue 1, Troyes a évidemment pour objectif de se maintenir. Cette mission s'annonce compliquée, sachant que cet exercice se terminera avec 4 relégations. L'ESTAC a connu une entame délicate avec 3 revers consécutifs. Depuis, la formation troyenne a relevé la tête et a affiché un excellent état d'esprit qui lui a permis de réaliser de très bons résultats. En effet, les hommes de Bruno Irles ont remporté des victoires importantes face à Angers, Monaco et Clermont, mais a également accroché Rennes et Reims. Cette bonne passe a permis au club de l'Aube de s'éloigner de la zone de relégation pour se retrouver en 12position avec 3 points d'avance sur la zone rouge. En revanche, la bonne dynamique troyenne a connu un coup d'arrêt le week-end dernier avec un revers à Nice (3-2). Menés de 3 buts, les Troyens ont poussé en fin de match mais ne sont pas parvenus à égaliser. Ce dimanche, la bande à Irles dispute une rencontre importante dans l'optique du maintien face à Ajaccio.

De son côté, le club corse a été promu suite à un très bon exercice en Ligue 2. Le retour dans l'élite s'annonçait délicat pour un ACA aux faibles moyens. Malgré de bonnes intentions, Ajaccio affichait un bilan de 6 défaites et un nul lors des 7 premières journées de Ligue 1. Finalement, les hommes d'Olivier Pantaloni ont décroché leur premier succès à Brest (0-1) avec une réalisation de Romain Hamouma. Ensuite, l'ACA avait une très belle opportunité d'enchaîner avec la réception de Clermont mais est passé à côté de son match (défaite 1-3). Alors que l'on ne les attendait pas, les Corses ont réalisé un petit exploit le week-end dernier en s'imposant au Vélodrome face à Marseille (1-2) qui a eu du mal à se transcender entre deux équipes de C1. Ce succès a permis à Ajaccio de remonter à la 18place. Au-dessus d'Ajaccio en ce début de saison, Troyes devrait reprendre sa marche en avant en prenant le dessus sur une formation corse qui a perdu 7 de ses 10 premiers matchs.