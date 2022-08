Pronostic Trabzonspor Copenhague : Analyse, cotes et prono du barrage retour de Ligue des Champions

Copenhague reste solide face à Trabzonspor

Profitez de 100€ offerts DIRECT chez ZEbet

Profitez de 100€ offerts DIRECT chez ZEbet

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Trabzonspor Copenhague :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Avant ce barrage retour pour accéder à la Ligue des Champions, la dynamique est totalement opposée par rapport au match aller. Alors que Trabzonspor avait signé un début de saison parfaite (victoire 4-0 et titre en SuperCoupe de Turquie, succès sur ses 2 premiers matchs de championnat), le champion en titre a perdu le match aller. En déplacement à Copenhague, Trabzonspor a cédé face aux Danois (2-1). Et ce week-end en championnat, malgré une belle équipe alignée, le club de l'ancien Bordelais Cornelius a été écrasé sur la pelouse d'Antalyaspor (5-2) qui avait pourtant cédé à domicile face à Galatasaray (0-1) pour son premier match de la saison.avec le codechez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Copenhague était en difficulté à l'orée du match aller avec un bilan de 2 victoires et 3 défaites sur ses 6 premières journées du championnat danois. Mais déjà surprenant vainqueur de ce barrage aller (avec notamment un but du sous-coté international suédois Claesson), le champion en titre a équilibré son bilan en Superligaen grâce à sa victoire du week-end. Copenhague s'est en effet imposé 3-0 à Lyngby, avec un doublé de Claesson. De quoi avoir confiance avant ce barrage retour, pendant lequel les Danois pourraient contenir une équipe de Trabzonspor qui semble se mettre à douter.- Rentrez bien le codelors de votre inscription- ZEbet vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(334€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Rentrez bien le codelors de votre inscription- ZEbet vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(780€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).avecavecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Trabzonspor Copenhague détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !