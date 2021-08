Pronostic Trabzonspor AS Roma : Analyse, cotes et prono du barrage aller de la Ligue Europa Conférence

La Roma logiquement sur la pelouse de Trabzonspor

en Turquie lors de la saison 2019-2020, Trabzonspor avait été interdit de disputer de coupe d'Europe par l'UEFA. 4la saison passée, le club espère découvrir cette nouvelle coupe d'Europe, la Ligue Europa Conférence, mais elle a eu un tirage au sort très difficile pour ces barrages. Vainqueur facilement de son premier match de championnat ce lundi (1-5), Trabzonspor a en revanche eu très chaud au tour préliminaire précédent de cette C4, n'éliminant Molde qu'aux tirs au but après 2 matchs nuls. Demi-finaliste de la Ligue Europa la saison passée, la Roma ne jouera que la C4 cette saison, au mieux, après sa 7place prise seulement en Serie A en mai dernier. Dans l'optique de jouer les premiers rôle, le club de la Louve a tenté la carte de la stabilité cet été. Si Dzeko est parti, il n'était plus toujours titulaire de cette équipe. Pour le remplacer, la Roma a pris l'attaquant du Genoa, Eldor Shomurodov, qui a marqué 2 buts sur les 2 matchs amicaux qu'il a joués avec le club romain, mais aussi Tammy Abraham barré à Chelsea. De plus, l'excellent gardien Rui Patricio et le latéral gauche international uruguayen Matias Vina ont signé, et la pépite Zaniolo est de retour de blessure après une saison blanche. Côté coach en revanche, José Mourinho s'est installé sur le banc romain et il mettra sans doute un point d'orgue à démarrer par une victoire européenne face à un club portugais.