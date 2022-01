Pronostic Toulouse Versailles : Analyse, cotes et prono du 1/8e de finale de Coupe de France

Toulouse fait le taf face à Versailles

Toulouse a un grand objectif cette saison qui est de retrouver la Ligue 1. A mi-parcours, les Toulousains sont bien partis puisqu'ils sont leaders du championnat avec 2 points d'avance sur le troisième, Sochaux. Après avoir été impressionnant en début de saison, les Hauts-Garonnais ont baissé un « peu » le pied lors des dernières semaines. Cette baisse de régime se caractérise par plusieurs matchs nuls, notamment face à Pau et Bastia sur 2 de ses 3 derniers matchs. Entre les deux, Toulouse a tout de même explosé Nancy au Stadium (4-0) Dans une partie haute de Ligue 2 où les 5 premiers se tiennent dans un mouchoir de poche, tout est encore possible. Pour se qualifier pour les 8de finale de la Coupe de France, le TFC a successivement dominé Libourne aux tirs aux buts, Trelissac (1-3), Nîmes (4-1) et Cannes (0-1). Tombé face à un adversaire à sa portée, le club toulousain ne va pas vouloir galvauder cette chance de jouer les quarts de finale.

En face, Versailles évolue habituellement en Nationale 2, où le club occupe la tête de sa poule, avec un point d'avance sur Lorient B. Les Versaillais ont réalisé une entame solide avec une seule défaite lors des 16 premières journées, face à la réserve de Caen. En grande forme, Versailles est sur une excellente série de 6 succès et un nul. En Coupe de France, les Versaillais ont dominé l'Olympique Lumbrois (2-3), Poissy (1-0), Sarre Union (0-1) et La Roche (4-0). Ils n'ont donc pas encore joué la moindre équipe professionnelle. Double buteur au tour précédent, Christopher Ibayi est le meilleur réalisateur de son équipe en championnat avec 7 buts. Supérieur à son adversaire et à domicile, Toulouse ne devrait pas connaître de problème pour assurer sa qualification pour les quarts de finale.