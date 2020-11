Pronostic Toulouse Valenciennes : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 2

Toulouse enchaîne contre Valenciennes

Auteur d'une dernière saison catastrophique en Ligue 1 et logiquement relégué, le Toulouse Football Club a attendu la 5journée de Ligue 2 pour retrouver les joies de la victoire après une très longue période sans succès. Les 3 points obtenus face à Auxerre semblent avoir été le déclic dans la saison des joueurs de Patrice Garande. Depuis leur défaite surprise à domicile de la 1journée face au promu dunkerquois, les Pitchounes sont invaincus et se rapprochent de la tête. Actuellement, le TFC est en cinquième position à deux unités de la 2position. Toulouse a remporté ses trois dernières rencontres, dont celle face à l'autre relégué, Amiens (0-1), lundi. En pleine confiance, les Toulousains veulent poursuivre leur excellente série face à Valenciennes. En face, les Nordistes sont sur une toute autre dynamique. Sans victoire depuis 4 rencontres, les Valenciennois n'ont pas remporté le moindre succès en déplacement depuis le début de saison. Habituellement très costaud à domicile, Valenciennes a été en plus lourdement battu par le Clermont Foot (1-3) le week-end dernier. Les hommes d'Olivier Guéguan ont ainsi reculé en 14position. Pour cette rencontre, Toulouse en net regain de forme devrait s'imposer face à des Valenciennois en difficulté en déplacement (3 défaites et 1 nul depuis le début de saison).