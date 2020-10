Pronostic Toulouse Troyes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Toulouse confirme face à Troyes

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Après 1 an sans la moindre victoire, le Toulouse Football Club a retrouvé les joies de s'imposer dans une rencontre de football samedi dernier. Les Pitchounes étaient pourtant mal partis puisqu'ils avaient concédé l'ouverture du score face à Auxerre. Mais une fin de match en boulet de canon leur a offert leur première victoire (3-1). Le coaching opéré par Patrice Garande a été payant puisque Moreira et Healey, tous deux entrés en jeu, ont marqué en toute fin de rencontre. Ce succès a dû libérer les Toulousains, marqués par leurs défaites successives. Battus lors des 2 premières journées par Dunkerque et Grenoble, Toulouse avait montré des signes d'amélioration face à Sochaux et Clermont en arrachant des nuls.
De son côté, Troyes alterne entre victoires à domicile et défaites en déplacement. Les hommes de Batlles se sont inclinés à Sochaux (2-1) et Auxerre (2-1) mais se sont en revanche imposés lors de leurs 3 réceptions face au Havre (2-0), Pau (2-0) et Clermont (1-0). Face aux Auvergnats, les Troyens ont réussi une belle entame et ont ouvert le score par N'Guessan. Par la suite, les Clermontois ont dominé mais ont buté sur l'arrière-garde troyenne. Encore à domicile ce week-end, un Toulouse relancé par son succès face à Auxerre devrait dominer une équipe troyenne qui a perdu ses deux premiers déplacements.