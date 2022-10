Pronostic Toulouse Strasbourg : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Toulouse enchaîne face à Strasbourg

Promu cette saison, Toulouse réalise jusqu'à maintenant une entame très satisfaisante avec la 9place du classement. Les hommes de Philippe Montanier comptent actuellement 7 points d'avance sur le premier relégable, qui n'est autre que … le Racing Club de Strasbourg. Une victoire ce dimanche offrirait un matelas d'avance à la formation haut-garonnaise par rapport à la zone de relégation. En difficulté pour son retour en L1, le TFC s'est refait la cerise lors de la coupure internationale en remportant après deux rencontres face à Montpellier (4-2) et contre Angers (3-2), pour un nul à Lyon (1-1). Le week-end dernier, les Toulousains ont fait le job face au SCO grâce à ses cadres de la saison dernière que sont Dejaegere, van den Boomen et le Batave Spierings.

En face, Strasbourg avait été l'une des belles surprises de la saison passée en luttant pour les places européennes jusqu'à la dernière journée. Attendu au même niveau cette saison, le club alsacien passe complétement au travers dans cette entame de championnat. En effet, le Racing se trouve en 17position, en situation de 1relégable. Rien n'est encore fini pour Strasbourg puisqu'il ne compte qu'un seul point de retard sur le premier non relégable. Après 9 journées sans la moindre victoire, le RCS avait finalement décroché sa 1victoire en dominant Angers (2-3), avec des réalisations des deux attaquants Gameiro et Diallo, décevants jusque-là. Ce succès est resté sans suite car Strasbourg a été battu à domicile la semaine passée par Lille (0-3), qui n'a pas vraiment connu de problèmes pour s'imposer. Dans cette affiche entre deux équipes aux dynamiques totalement différentes, Toulouse devrait enchaîner face à des Alsaciens en plein doute.