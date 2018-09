Pronostic Toulouse Saint-Étienne : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Si vous faites partie des nombreux lecteurs de SOFOOT ayant profité ces derniers jours des 10€ sans dépôt offerts par Winamax, vous pouvez vous aussi profiter de ce premier pari remboursé EN CASH de 100€ chez Winamax en faisant votre 1er dépôt !

Un nul logique entre Toulouse et Saint-Étienne

Le TFC reste sur deux matchs nuls consécutifs, obtenus contre Monaco au Stadium et à Angers ce week-end. Invaincu depuis 5 matchs et sa défaite inaugurale contre l’OM, Toulouse est 4de Ligue 1 avec 11 points. Max-Alain Gradel, capitaine des Violets, sera surveillé de près par ses anciens partenaires stéphanois qui connaissent parfaitement son talent. En plus de l’Ivoirien, le jeune Espagnol Manuel Garcia, prêté par Manchester City, est la belle trouvaille de ce début de saison. Il apporte sa touche technique et son sens de la passe, typiques du jeu espagnol. Remplaçant contre Angers, il devrait réintégrer le onze toulousain au détriment de Durmaz. Alain Casanova possède un bel effectif cette saison et, dans une période où les matchs s’enchaînent, il peut se permettre quelques rotations pour apporter de la fraîcheur.Opposés à Toulouse ce mardi, les Verts ont repris confiance en s’imposant samedi à Geoffroy-Guichard face à Caen (2-1). Si Stéphane Ruffier a commis une bourde inhabituelle qui a permis aux Normands de mener, la formation de Jean-Louis Gasset n’a pas semblé être perturbée et a poussé pour revenir et s’imposer. Le résultat est logique tant Diony et ses partenaires ont eu de nombreuses opportunités de marquer. Pour ce déplacement à Toulouse, Gasset devra faire sans les indispensables Khazri (suspendu) et Debuchy (blessé). À la suite de la nouvelle blessure de Debuchy, Gabriel Silva devrait basculer à droite de la défense et aura pour mission de bloquer le feu follet Gradel. Si le Brésilien réussit sa mission, il est fort probable que les Verts ramènent un résultat de Toulouse. Entre deux formations très proches l'une de l'autre et qui n'ont perdu qu'un seul match respectivement cette saison (Toulouse sur la pelouse de l'OM et Sainté à Paris), nous voyons les deux équipes se quitter sur un score de parité.- Vous obtenez un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez votre premier pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€avecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1pari remboursé de 290€avecqui vous offre 50€ de paris gratuits peu importe que votre premier pari soit gagnant ou perdantavec, dont 60€ pour 20€ déposésavecavecavecavec