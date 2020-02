Pronostic Toulouse Rennes : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Rennes coule Toulouse !

Dans le cadre de la 27journée de Ligue, Toulouse reçoit Rennes. Les Pitchounes sont derniers du championnat et filent tout droit en Ligue 2. Le bilan est catastrophique pour les Toulousains. Le Président Sadran a déjà changé à deux reprises d'entraîneur en se séparant de Casanova et Kombouaré. Désormais, Denis Zanko est en charge de l'équipe mais n'a pas encore trouvé la recette miracle. Pour retrouver trace d'une victoire toulousaine, il faut remonter au 19 octobre et à la réception de Lille. Depuis, Toulouse affiche un affligeant bilan de 15 défaites pour un nul. Le week-end dernier, le TFC s'est largement incliné à Lille (3-0).chez⇒ ⇒⇐ ⇐Les Toulousains comptent 14 points de retard sur le premier non relégable et affrontent une formation de Rennes à la lutte pour les places qualificatives de Ligue des Champions. Les hommes de Stéphan sont actuellement à la troisième place mais font face à la pression de Lille et d'une équipe de Monaco qui revient bien. Après trois matchs sans victoire, Rennes s'est relancé le week-end dernier en s'imposant à domicile face à Nîmes (2-1) grâce à un doublé de Niang. Les Bretons ont une semaine importante puisqu'ils se déplacent à Saint-Etienne en demi-finale de la Coupe de France. Supérieurs sur le papier, les Rennais devraient s'imposer au Stadium face à une formation de Toulouse en grande détresse.