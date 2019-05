Pronostic Toulouse Rennes : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Des buts de chaque côté entre Toulouse et Rennes

Profitez d'un bonus ÉNORME de 150€ offert par ZEbet

Si vous souhaitez parier sur ce Toulouse - Rennes chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Toulouse compte 7 points d’avance sur Caen, barragiste, à 4 journées de la fin. Le week-end passé, les Pitchounes ont mis du temps à rentrer dans leur match à Geoffroy-Guichard et ont été puni par l’efficacité stéphanoise (2-0). Sous l’impulsion de Gradel et Dossevi, le TFC a ensuite de montré meilleures choses mais n’a pas trouvé la faille. Si le maintien n'est plus très loin, les hommes de Casanova veulent s’imposer face à Rennes pour valider leur présence dans l'élite la saison prochaine.chezen vous inscrivant⇒ ⇒⇐ ⇐Les Toulousains affrontent une formation rennaise qui a quasiment toujours joué vers l'avant cette saison, et qui va sans doute être encore plus décomplexée par sa victoire en Coupe de France. Mercredi, les Bretons ont proposé une nouvelle rencontre plaisante face à Monaco (2-2). Par ailleurs, 6 des 7 derniers matchs des Rennais se sont terminés avec des buts de chaque côté. Ce qui a aussi été le cas lors des 4 dernières confrontations face à Toulouse. Pour cette rencontre entre un Toulouse qui doit encore prendre des points et des Rennais libérés, des buts de chaque côté sont possibles.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 100€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Que le pari soit perdant ou gagnant, vous pouvez récupérer encore 50€ de bonus supplémentaire !avecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Toulouse Rennes encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les côtes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !