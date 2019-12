Pronostic Toulouse Reims : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Reims enfonce Toulouse !

Profitez de 100€ chez Betclic peu importe le résultat de votre 1er pari

vous recevez forcément 100€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Toulouse - Reims :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Dernier de Ligue 1, Toulouse affronte une équipe rémoise solide ce samedi au Stadium. Les hommes de Kombouaré viennent d’enchaîner une septième défaite de rang à Strasbourg (4-2). Les Toulousains sont en grande difficulté et semblent être partis pour vivre une saison galère. Proche de la relégation ces dernières saisons, Toulouse doit se reprendre rapidement pour ne pas voir ses adversaires directs s’échapper. Depuis son arrivée en remplacement de Casanova, Kombouaré a connu le succès à une seule reprise, lors de son premier match face à Lille (2-1). Au Stadium, Toulouse reste sur 3 revers face à des grosses cylindrées : Lyon, Monaco et Marseille.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Reims continue sur la lancée de sa saison dernière où le club s’était tranquillement maintenu. La semaine passée, les Rémois ont obtenu une précieuse victoire à domicile face à Saint-Etienne (3-1). Les Champenois sont solides et n’ont perdu qu’à 2 reprises lors des 11 dernières journées, à Nice, où ils se sont retrouvés rapidement en infériorité numérique, et contre Dijon. Sur sa lancée et face à des Toulousains en détresse, nous voyons la bande à David Guion accrocher au moins un nul au Stadium.- Rentrez-biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez(130€ du pari + 100€ de bonus)- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du matchavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Toulouse Reims encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !