Pronostic Toulouse Reims : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Un nouveau nul à Toulouse pour Reims

Dominés à Monaco en championnat (2-1) puis défaits à Nantes en 1/8de finale de la Coupe de France, les Toulousains ont vécu des derniers jours compliqués. Distancé des places européennes et éliminé de toutes les coupes, Toulouse doit désormais se concentre à valider son maintien. Inconstants depuis le début de saison, les Pitchounes espèrent se relancer face à Reims. Le TFC est dépendant des prestations de son capitaine Max-Alain Gradel, qui est le moteur de cette équipe. Cette saison, les Toulousains se sont imposés à deux reprises face aux Champenois : en Ligue 1 à Reims (1-0) et en Coupe de France au Stadium dans un match fou (match nul 4-4, puis victoire aux tirs aux buts).

Champion de Ligue 2 la saison passée, le Stade de Reims confirme dans l'élite. Huitièmes de L1, les Rémois ont encore décroché une victoire de prestige face à l'OM le week-end dernier. La formation de David Guion se montre très solide et est la championne des matchs nuls en L1 (10 partages des points). En déplacement, le Stade de Reims possède avec Nice et Bordeaux, la seconde défense de Ligue 1. Pour ce match, nous voyons une solide équipe rémoise (9 matchs sans défaite toutes compétitions confondues) accrocher une équipe de Toulouse en difficulté.