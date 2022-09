Pronostic Toulouse Reims : analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Toulouse se reprend face à Reims

Profitez de 100€ offert chez Betclic dès la fin du match :

Profitez de 100€ offert chez Betclic dès la fin du match :

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Toulouse - Reims :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Porté par l’euphorie de la montée en Ligue 1, Toulouse a réussi une entame prometteuse avec des nuls contre Nice et Lorient pour une victoire face à Troyes (0-3). Après ce départ plein d’entrain, la formation haut-garonnaise a commencé à piocher en s’inclinant face à Nantes (3-1) et contre le Paris Saint-Germain (0-3). Le week-end dernier, les hommes de Philippe Montanier se déplaçaient à Clermont avec comme objectif de se relancer. Au contraire, les Toulousains se sont inclinés face aux Auvergnats (2-0) et ont vu les doutes prendre le dessus sur la confiance. Pour retrouver son allant, le TFC compte sur ses hommes forts à savoir Branco van den Boomen, mais aussi sur l’attaquant néerlandais recruté cet été Dallinga qui a inscrit 2 réalisations depuis le début de saison. En l'absence de Ratao et Healey blessé, il pourrait encore se distinguer.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Reims a ce statut d’équipe pénible à jouer. Bien en place, le club champenois joue parfaitement les coups et peut causer des problèmes à n’importe quelle équipe. Pour sa deuxième saison à la tête des Champenois, Oscar Garcia s’est senti sur la sellette après les deux revers des deux premières journées face à Marseille et Clermont. Ensuite, les Rémois ont réagi en alignant deux nuls face à Strasbourg et Lyon avant de décrocher leur 1victoire face à Angers (2-4). Lors de la dernière journée, Reims a de nouveau fait preuve de solidité en résistant à une équipe lensoise qui joue le haut de tableau (1-1). Au final, le club champenois doit avoir quelques regrets car il avait ouvert le score par l’inévitable Balogun (5 buts). Incapable de profiter de sa supériorité numérique, Reims s’est fait rejoindre en fin de rencontre par les Nordistes. 14de Ligue, Reims ne possède qu’un seul point d’avance sur Brest relégable mais aussi sur Toulouse, 15e. Devant son public du Stadium, le panache des hommes de Montanier pourrait être récompensé par les 3 points de la victoire.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Toulouse Reims détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !