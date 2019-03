Pronostic Toulouse PSG : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

2

Toulouse reçoit un PSG handicapé par les absences !

Avec une seule victoire au cours des 8 derniers matchs, la confiance n'est pas de mise à Toulouse, à quelques heures de recevoir Paris. Les Pitchounes possèdent cependant 10 points d'avance sur l'En Avant Guingamp, barragiste, et devraient se maintenir plus tranquillement que la semaine passée. Si Casanova dispose sur le papier d'un effectif capable de jouer dans la première partie de tableau, le Téfécé dépend trop souvent des fulgurances de Gradel devant. A l'aller, les partenaires de Reynet s'étaient inclinés sur le plus petit des scores au Parc des Princes (1-0). A noter que Toulouse n'a pas marqué plus d'1 but dans 1 match de championnat depuis le 16 janvier, soit 9 rencontres.

En face, le PSG arrive à Toulouse avec un Kylian Mbappé encore très bon avec les Bleus face à l'Islande, mais sans Neymar, Cavani, Draxler et Di Maria (l'un des meilleurs parisiens en 2019), tous blessés. C'est donc une grande partie des joueurs offensifs qui seront absents pour ce déplacement à Paris. Amputé de plusieurs joueurs clés, le PSG devrait perdre de son allant offensif habituel. Lors des 10 derniers matchs à l'extérieur en L1 du club parisien, 7 rencontres s'est terminée avec moins de 4 buts.