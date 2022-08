Pronostic Toulouse PSG : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Le PSG, la vie en rose à Toulouse

Profitez d'un 1er pari remboursé de 150€

Profitez d'un 1er pari remboursé de 150€

Si vous souhaitez parier sur ce Toulouse PSG chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Toulouse a réussi son objectif de remonter rapidement en Ligue 1. Proche de réaliser cette mission lors de sa première saison en L2, les Toulousains avaient seulement échoué lors des barrages face à Nantes. L’an passé, le TFC a été la formation la plus régulière du championnat et a logiquement remporté la L2. Le club haut-garonnais fait partie de ces équipes qui s’appuient fortement sur les datas pour recruter ses joueurs. Les arrivées de Healey, Spierings, van den Boomen, Ratao ou Dallinga, prouvent que cette méthode fonctionne dans la Ville Rose. Pour son retour en Ligue 1, Toulouse a accroché l’OGC Nice (1-1) au Stadium. Ensuite, les Pitchounes sont allés s’imposer à Troyes (0-3) avec la manière. Pour son deuxième match à domicile, le TFC a de nouveau concédé le match nul face à Lorient (2-2). Le week-end dernier, les Toulousains ont pris les commandes du match à la Beaujoire face à Nantes mais se sont écroulés en 10 minutes en seconde période (3-1).chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le Paris Saint-Germain est évidemment attendu cette saison. Vainqueur d’un nouveau titre de champion l’an passé, le club de la capitale a cependant été décevant en coupes avec des éliminations rapides. Cet été, le club parisien a misé sur Christophe Galtier pour permettre au PSG de passer un cap. L’ancien coach de Nice a réussi des débuts intéressants avec une victoire facile dans le Trophée des Champions face à Nantes (4-0) et un début de Ligue 1 exceptionnel. Facile vainqueur de Clermont (0-5), Paris a ensuite déroulé face à Montpellier (5-2) avant d’humilier Lille (1-7). En revanche, la bande à Galtier a connu son 1faux-pas dimanche en étant accroché par Monaco (1-1) au Parc des Princes. Les parisiens n’ont pas été vernis avec trois montants touchés dans cette rencontre. Très bon depuis le début de saison, Neymar a inscrit le penalty égalisateur, qui porte son total à 6 réalisations et en fait le meilleur buteur de L1. A noter également que le Brésilien a signé 6 passes décisives et est donc impliqué sur 2/3 des buts parisiens. Sérieux depuis l’entame du championnat, Paris devrait s’imposer avec au moins deux buts d’écart face au TFC.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 150€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 150€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Vous pouvez récupérer ensuite jusqu'à 100€ supplémentaires en Cash Back pendant les 2 périodes de 30 jours suivant votre inscription.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 150€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 150€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Vous pouvez récupérer ensuite jusqu'à 100€ supplémentaires en Cash Back pendant les 2 périodes de 30 jours suivant votre inscription.avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecdès la fin du matchavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecRetrouvez le Pronostic Toulouse PSG détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !