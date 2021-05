Pronostic Toulouse Pau : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Toulouse reste dans la course face à Pau

En s'imposant consécutivement face au Havre (0-1) et Caen (3-0) la semaine dernière, Toulouse a conservé ses chances de monter directement en Ligue 1. Ce mercredi, les Toulousains n'ont pas le droit à l'erreur face à une formation paloise qui lutte également pour sa survie. En effet, le TFC accuse 4 points de retard sur Clermont et une différence de buts défavorable, et il ne restera ensuite qu'une journée à jouer ce week-end. Les hommes de Patrice Garande enchaînent les matchs dans cette dernière ligne droite puisqu'ils ont été contraints de se mettre en quarantaine suite à l'épidémie de Covid qui a touché le club. Régulier depuis le départ de cet exercice, Toulouse se montre intraitable au Stadium depuis plusieurs mois. En effet, les Haut-Garonnais ont remporté leurs 11 dernières rencontres à domicile, toutes compétitions confondues. De son côté, Pau a réussi à sortir de la zone rouge dans cette dernière ligne droite mais n'est pas pour autant sauvé. En effet, le club béarnais compte seulement deux points d'avance sur Caen et Chambly, respectivement 18et 19. La lutte pour le maintien s'annonce intense puisque 5 équipes sont concernées. Ce match en retard est un joker offert aux Palois pour se donner de l'air, voire d'assurer leur place en Ligue 2, pour cela ils doivent s'imposer. Le week-end dernier, les Béarnais ont perdu une rencontre importante face à Chambly (1-0) après avoir concédé un nul à domicile face à Ajaccio (0-0). Déterminé à décrocher le deuxième ticket direct pour la L1, Toulouse devrait s'imposer face à Pau et mettre la pression sur Clermont avant la dernière journée.