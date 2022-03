Pronostic Toulouse Paris FC : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Toulouse prend ses distances sur le Paris FC

La 31journée de Ligue 2 débute avec l’affiche que tout le monde attendait entre le Toulouse FC et le Paris FC. Les deux formations sont sur d’excellentes dynamiques et visent la montée directe en Ligue 1. Actuellement, les Hauts-Garonnais comptent 7 points d’avance sur les Franciliens et 8 sur Ajaccio, troisième. Bien partis pour atteindre leur objectif, les Toulousains feraient un grand pas vers la L1 en cas de succès ce samedi. Depuis le début de l’année 2022, le TFC a été impressionnant, ne connaissant qu’un jour sans lors de son déplacement en Normandie face à une formation caennaise qui l'avait déjà battu à l'aller (4-0). Depuis ce revers, les Toulousains se sont repris en explosant Amiens (6-0) au Stadium et en s’imposant en déplacement lors du choc face à un Auxerre en forme lors de la dernière journée (1-2,) grâce à un excellent Branco van den Boomen. Le milieu batave éclabousse la Ligue 2 de son talent avec 12 réalisations et 18 passes décisives. A domicile, le TFC est sur une excellente série de 5 succès consécutifs avec des écarts significatifs (au moins 2 buts) et n’a encaissé qu’un seul but lors de ces rencontres.(Déposez 100€ et misez avec 300€) chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le Paris FC est l’autre équipe en forme du moment en Ligue 2. Cependant, après avoir connu 16 journées sans la moindre défaite, le PFC a été puni à Nancy, chez la lanterne rouge (3-0) dans un jour sans. Lors de la dernière journée, les protégés de Thierry Laurey ont seulement pris un point face à Pau (1-1) à Charléty. Ces deux récentes contre-performances ont permis aux poursuivants du Paris FC de faire leur retard puisqu’Ajaccio et Auxerre sont sur les pas de l’équipe francilienne. Lors du match aller, les deux formations nous avaient offert un superbe spectacle avec un match nul agréable (2-2). Dans son stade, Toulouse devrait prendre le dessus sur le Paris FC qui n'a pris qu'1 point sur les 2 dernières journées, et ainsi faire un grand pas vers la Ligue 1.- Winamax vous offre le double de votre 1dépôt jusqu'à 200€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 300€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 200€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(534€ - les 200€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Toulouse Paris FC encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !