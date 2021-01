Pronostic Toulouse Paris FC : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Toulouse a retrouvé la gagne face au Paris FC !

Relégué de Ligue 1, le Toulouse Football Club a connu des tous débuts compliqués en Ligue 2. Mais depuis la 3journée, le TFC se montre très performant et n'a été battu qu'une seule fois, par Valenciennes au Stadium dans une rencontre au scénario fou (5-4). Excellents sur les dernières semaines de 2020 (3 victoires face à Châteauroux, Le Havre et Pau), les Toulousains occupent la troisième place du classement général, avec seulement deux points de retard sur le duo de leaders composé par Troyes et Grenoble. Le club haut-garonnais a effectué un excellent recrutement en attirant le gallois Rhys Healey et le milieu néerlandais Stijn Spierings. Ces deux éléments ont réalisé une excellente première partie de saison et ont permis à Toulouse d'être l'un des candidats les plus crédibles à la montée. Comme Toulouse, le Paris FC a vécu une saison dernière compliquée, n'ayant dû son maintien qu'à l'arrivée de René Girard. Lors de ce nouvel exercice, le coach champion de France avec Montpellier a vu son équipe prendre un excellent départ. Le club parisien a en effet occupé pendant de longues semaines la tête du classement, mais a reculé lors des dernières semaines. En effet, le PFC a connu un passage délicat avec 6 journées sans la moindre victoire jusqu'à sa réaction lors de la dernière journée face à l'En Avant Guingamp (3-2). Au regard de la dynamique des deux formations, Toulouse semble en mesure de décrocher son 4succès consécutif, une précieuse victoire dans l'optique de la montée.