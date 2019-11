Pronostic Toulouse OM : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

L’OM enfonce Toulouse !

Pour clôturer cette 14journée de Ligue 1, Toulouse reçoit l'Olympique de Marseille au Stadium Municipal. Les Toulousains sont à la limite depuis plusieurs saisons et ont même été barragistes lors de la saison 2017-2018. Ce début d'exercice n'est guère réjouissant puisque les Pitchounes sont 19es et ont déjà changé d'entraîneur. Antoine Kombouaré a remplacé Alain Casanova à la tête du TFC. Le Kanak a connu une première heureuse face à Lille (victoire 2-1) mais a vu depuis son équipe perdre lors des 3 journées suivantes face à Rennes (3-2), Lyon (2-3) et Montpellier (3-0). Comme souvent à Toulouse, la menace principale offensive devrait provenir du capitaine Max-Alain Gradel, virevoltant sur son aile. En face, l'Olympique de Marseille a retrouvé des couleurs et occupe la 2place du classement avant les matchs de samedi. L'arrivée d'André Villas-Boas, proche des joueurs, a été bien accueillie à Marseille, après les derniers mois tendus de l'ère Garcia. Les deux succès consécutifs au Vélodrome face à Lille et l'OL sur le même score de 2-1 ont redonné de la confiance aux Marseillais. Ces rencontres ont permis de voir un Dimitri Payet de retour au premier plan et même exceptionnel face à Lyon. En pleine confiance, l'OM semble en mesure de prendre le meilleur sur une équipe toulousaine dans le dur.