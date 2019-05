Pronostic Toulouse OM : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Toulouse peut accrocher l’OM !

Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez ParionsSport

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Toulouse - OM :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Les Toulousains ne sont pas mathématiquement assurés du maintien, mais au regard des confrontations de la journée leur avenir est quasiment assuré dans l’élite. La dynamique des hommes de Casanova n’est pas au mieux avec seulement deux victoires lors des 15 dernières journées. Cependant, au Stadium, les Toulousains ont perdu seulement une fois lors des 9 dernières réceptions et cela face au PSG (0-1) et de peu. Le TFC a réalisé de nombreux matchs nuls qui ne lui ont pas permis de prendre ses distances avec la lutte pour le maintien, et le club voudra valider sa place dans l'élite en faisant un bon résultat pour sa dernière à domicile.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Les hommes de Casanova peuvent le faire car les Marseillais ne sont pas dans les meilleures dispositions et qu’une révolution se prépare chez les Phocéens lors de l’intersaison. La nouvelle déconvenue concédée face à Lyon dimanche dernier a confirmé les dissensions existantes au sein du club. En souffrance et ne jouant plus rien, l’OM s’est imposé 4 fois en déplacement lors des 16 derniers matchs : Guingamp, Dijon, Caen et Amiens (soit chez 4 des 5 derniers du classement). A la maison, Toulouse pourrait accrocher au moins un nul face à des Marseillais désemparés.- Vous avez le droit à un remboursement de 100€ EN ARGENT RÉEL sur votre 1pari (80% de la mise)- Misez par exemple votre 1pari de 125€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vous êtes remboursé de 100€ EN CASHavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Toulouse OM encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !