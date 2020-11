Pronostic Toulouse Niort : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Toulouse renoue avec la victoire face à Niort

Relégué la saison passée, Toulouse a mis un peu de temps à se lancer en Ligue 2. Battu lors des 2 premières journées, les hommes de Patrice Garande ont ensuite enchaîné 7 rencontres sans la moindre défaite. Les Pitchounes se sont replacés dans le haut du tableau et occupent la 8place avec 16 points au compteur. La bande à Garande reste cependant sur deux résultats négatifs avec une défaite à domicile face à Valenciennes (4-5) dans un match complétement fou. Le week-end passé, les Toulousains n’ont pas pu faire mieux qu’un nul à Chambly (1-1). Le TFC ne compte que 3 points de retard sur Auxerre, 4. Depuis le départ de ce nouvel exercice, le jeune Janis Antiste s’est mis en évidence avec 4 buts.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Niort a frôlé la correctionnelle la saison dernière et s’est sauvé lors de l’arrêt de la saison grâce à une meilleure différence de buts que le Mans. Très bien partis, les Chamois rencontrent en revanche plus de difficultés ces dernières semaines. En effet, Niort s’est incliné récemment face aux deux promus, Pau (4-1) et Dunkerque (1-2) lors de la dernière journée. Du côté des Chamois, Ba et Kemen se sont mis en évidence et ont inscrit 8 des 15 buts de leur équipe. A domicile, Toulouse semble en mesure de s’imposer au Stadium face à Niort.- Vous obtenez un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€avecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, sponsor d’ArsenalavecRetrouvez le Pronostic Toulouse Niort encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !