Pronostic Toulouse Nice : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Des buts de chaque côté entre Toulouse et Nice !

Auteurs d'un excellent début de saison, les Toulousains sont rentrés dans le rang et restent sur quatre matchs sans victoires dont une défaite à domicile face à Saint Etienne (3-2). Les hommes de Casanova ont cependant réalisé une belle prestation à Rennes où menés 1-0 et en infériorité numérique, ils ont réussi à égaliser par Tolibo en toute fin de rencontre. Cette saison, les matchs au Stadium ont souvent donné lieu à des rencontres riches en buts, et 3 des 4 réceptions toulousaines ont vu les deux équipes marquer. Pour ce match, Casanova déplore les absences de Sanogo et d'Iseka Leya mais le technicien toulousain a d'autres cartouches offensives avec Gradel, Durmaz, Garcia, Dossevi, Mubele ou Jean.L'OGC Nice s'est incliné nettement la semaine passée face au PSG (3-0), mais comme toutes les autres formations de Ligue 1 cette saison. Lors des dernières rencontres, le style de jeu voulu par Patrick Vieira a apporté des résultats (3 victoires en 4 matchs). Les Azuréens ont montré de belles dispositions à l'extérieur où ils se sont imposés à Lyon et Nantes, pour un nul à Caen et une défaite à Montpellier dans un jour sans. Le match à la Paillade est par ailleurs le seul où les Niçois n'ont pas trouvé le chemin des filets. A Nice, l'infirmerie est souvent pleine cette saison et Makengo, Danilo, Ganago, Hassen et Le Bihan sont blessés, tandis que Cyprien est suspendu. Vieira compte sur Alan Saint-Maximin très remuant pour trouver la faille dans la défense toulousaine et espère le retour en forme de Super Mario. Dans une rencontre annoncée ouverte, nous voyons les deux équipes marquer.