Pronostic Toulouse Nice : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Toulouse tient tête à Nice

Après avoir passé deux saisons en Ligue 2, Toulouse est logiquement parvenu à retrouver sa place dans l’élite. Battu lors des finales des barrages il y a 2 saisons, le TFC a cette fois fait preuve de régularité pour remporter le championnat de Ligue 2 et monter directement en L1 sans devoir passer par les playoffs. L'été dernier, le club avait réussi son recrutement en attirant des joueurs peu connus à l’image des Healey, van Boomen, Spierings ou Nicolaisen. Sur ce mercato, le club haut-garonnais a attiré les attaquants Dalinga et Aboukhlal. Sur la lancée de son titre en L2, le TFC a réussi sa campagne de préparation, ne s’inclinant que lors de son ultime match amical face à Clermont (0-1). Avant cela, les Toulousains avaient enregistré de belles victoires face à Nîmes, Troyes, Pau, la Real Sociedad et Montpellier, pour un nul contre Osasuna. Dans cette saison à 4 descentes, le TFC vise évidemment son maintien en Ligue 1 et tentera de prendre un maximum de points dans son Stadium.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, l’OGC Nice a connu pas mal de remue-ménage à l’intersaison. En effet, un an après son arrivée, Christophe Galtier est parti rejoindre le Paris Saint-Germain. Pour remplacer l’ancien coach lillois, les dirigeants azuréens ont fait revenir le très apprécié Lucien Favre. L’an passé, le Gym a connu une saison en dent de scie avec des bons passages mais aussi des périodes plus délicates. En effet, le club niçois s’était notamment hissé en finale de la Coupe de France en dominant le PSG et l’OM sur son parcours, mais s’est ensuite incliné contre Nantes en finale. Ensuite, Nice présent une bonne partie de la saison parmi les places européennes avait été propulsé hors du Top 5 suite à des mauvais résultats, mais s’est repris in extremis. En s’imposant lors de la dernière journée à Reims (2-3) dans un match où ils ont été menés de 2 buts, et en profitant également de la défaite de Strasbourg à Marseille, les Niçois ont décroché une place européenne. Au niveau de l’effectif, Kluivert est retourné à la Roma. Au rayon des arrivées, le GYM a recruté deux jeunes joueurs prometteurs avec l’espoir tricolore Beka Beka et le roumain Ilie, mais s’est aussi renforcé avec l’expérience d’Aaron Ramsey et de Kasper Schmeichel. Les Azuréens ont conclu leurs matchs de préparation par un succès sur le Torino (0-1) mais n’avaient pas remporté la moindre rencontre lors des 4 oppositions précédentes. Sur l’euphorie de sa montée et à domicile, Toulouse pourrait tenir tête à Nice lors de cette 1journée de championnat.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 200€.- Misez par exemple votre 1pari de 200€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 200€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 200€ pour continuer à parier.avecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Toulouse Nice détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !