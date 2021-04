Pronostic Toulouse Nancy : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Toulouse – Nancy : le TFC est averti

Profitez de 100€ SANS CONDITION chez Betclic peu importe le résultat de votre 1er pari :

vous recevez forcément 100€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Toulouse - Nancy :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Battu lors de 2 des 3 dernières journées de championnat, Toulouse n’a pas profité des faux pas de Troyes et Clermont. Le club haut-garonnais occupe actuellement la troisième place de Ligue 2 avec le même nombre de points que la formation auvergnate qui compte un match en retard. Les Toulousains sont en revanche bien installés dans les formations engagées pour les play-offs d'accession, puisqu’ils possèdent 8 points d’avance sur Auxerre, 6. Patrice Garande va vouloir repartir de l’avant après la surprenante défaite concédée à Niort (1-0) lors de la dernière journée. Le TFC a certainement profité de cette trêve internationale pour recharger les batteries dans une dernière ligne droite qui s’annonce chargée car les Pitchounes sont aussi dans le coup en Coupe de France où ils affronteront les amateurs de Saumur pour une place en quart de finale.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, l’AS Nancy arrive en pleine confiance en Haute-Garonne. En effet, les Lorrains restent sur 4 succès consécutifs en championnat et se retrouvent dans le ventre mou. Huitième, l’ASNL ne peut plus jouer les barrages et possède 10 points d’avance sur le premier relégable. Les hommes de Jean-Louis Garcia sont gonflés à bloc car ils viennent de s’imposer consécutivement face aux deux premiers du championnat, Troyes (1-5) et Clermont (1-0). Impressionnants dans l’Aube, les Nancéens peuvent s’estimer heureux du résultat face aux Auvergnats, avec un but marqué en toute fin de rencontre face à une équipe qui a largement dominé. En pleine confiance, Nancy espère pouvoir faire tomber un nouveau « gros » mais Toulouse est averti et devrait se sortir du piège nancéen au Stadium.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez(180€ du pari + 100€ de bonus).- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecavecavecavecavec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecavecavec, sponsor de MonacoavecavecRetrouvez le Pronostic Toulouse Nancy encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !