Pronostic Toulouse Montpellier : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Toulouse se reprend face à Montpellier

Auteur d'une excellente saison dernière, Toulouse a logiquement retrouvé la Ligue 1 après avoir passé deux saisons en L2. Les joueurs de Philippe Montanier connaissent logiquement un retour délicat dans l'élite, puisqu'ils ne possèdent que deux points d'avance sur le premier relégable. Plutôt bien parti dans cette saison avec deux nuls et un succès lors des 3 premières journées, le TFC a ensuite enregistré trois revers de rang face à Nantes, le Paris Saint-Germain et Clermont. Les Toulousains ont ensuite signé une précieuse victoire, à domicile, face à Reims (1-0) sur une réalisation d'Aboukhlal. Le Marocain est l'une des bonnes pioches du mercato avec le buteur néerlandais Dallinga qui vient pallier les blessures des Gallois Healey et du Brésilien Ratao. Avant la trêve internationale, Toulouse a subi un nouveau revers sur la pelouse de Lille (2-1). Pendant la pause internationale, le TFC a disputé et remporté une rencontre amicale face au Nîmes Olympique, formation de Ligue 2 (2-1).

En face, Montpellier réalise un début de saison correct avec une 9e place au général. Depuis le début de ce nouvel exercice, toutes les rencontres disputées par le MHSC nous ont offert un vainqueur. Les Héraultais en ont remporté 4 mais en ont également perdu 4. Les supporters montpelliérains étaient inquiets au début de saison car leur équipe avait connu les pires difficultés à finir la saison dernière. De plus, leur préparation estivale avait également été catastrophique. Après avoir dominé Troyes lors de la 1journée, le MHSC a ensuite encaissé deux revers de rang face au PSG et contre Auxerre. Dall'Oglio s'est retrouvé sous forte pression mais a pu compter sur le soutien de ses joueurs qui se sont brillamment imposés à Brest (0-7) avant de confirmer contre Ajaccio (2-0). Retombé dans ses travers face à Lille et Angers, le club héraultais s'est montré incisif lors de la dernière journée en dominant le Racing Club de Strasbourg (2-1). Arrivés cet été de Saint-Etienne, Khazri et Nordin se sont parfaitement adaptés à leur nouvelle équipe. De son côté, le jeune Wahi est devenu le choix numéro en attaque du côté de Montpellier. Solide à domicile (1 seule défaite face à Paris), Toulouse devrait pouvoir prendre le meilleur sur une équipe montpelliéraine inconstante et qui a perdu 2 de ses 3 déplacements.