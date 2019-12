Pronostic Toulouse Monaco : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Monaco va chercher un succès à l’extérieur face à Toulouse !

En difficulté ces dernières saisons, le TFC est dans une très mauvaise passe et occupe la dernière place de Ligue 1 avec 3 points de retard sur Metz, 17. Les hommes de Kombouaré restent sur une série de 4 revers de rang face à Lyon, Montpellier, Marseille et Nantes qui n'avait pourtant plus gagné depuis 5 journées. Lors de ces deux dernières rencontres, les Toulousains ont payé leur indiscipline, sanctionnés par deux expulsions. A domicile, Toulouse a remporté un seul match lors des 5 derniers disputés au Stadium et cela face à la plus mauvaise formation de L1 en déplacement, le LOSC. Les Toulousains possèdent la pire défense de Ligue 1 avec 29 buts et va se retrouver opposés à des joueurs offensifs virevoltants.chezen misant sur ce match (BONUS à durée LIMITÉE)⇒ ⇒⇐ ⇐Parmi eux, un ancien de la maison, Wissam Ben Yedder. L’international français est en forme et a inscrit 9 buts depuis le début de saison. Ce week-end, Monaco a vu son match être reporté suite aux intempéries touchant le Sud-Est de la France. Les joueurs sont frais avant d’arriver à Toulouse et ont les armes pour faire mal à une équipe en panne de confiance, et ce même sans Slimani, suspendu. Même si Monaco se montre décevant en déplacement cette saison, les Monégasques avaient su battre un Nantes solide à La Beaujoire, et pourrait en faire de même à Toulouse, une équipe en plein doute.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASHavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Toulouse Monaco encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !