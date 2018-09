Pronostic Toulouse Monaco : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Une affiche généreuse en buts

Profitez d'un bonus ÉNORME de 150€ offert par ZEbet

Si vous souhaitez parier sur ce Toulouse - Monaco chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Les Toulousains réalisent cette saison un bon début de championnat. Si les joueurs d'Alain Casanova se sont lourdement inclinés au Vélodrome (4-0) lors de la 1ère journée, ils ont ensuite enchaîné trois succès consécutifs (Bordeaux, Nîmes et Guingamp). Le Téfécé a opéré un recrutement intelligent, en achetant définitivement Gradel, et en attirant Reynet, Iseka Leya, Dossevi, Mbia et Garcia. Ce samedi, les Toulousains affrontent une équipe de Monaco en quête de rachat après deux revers de rang contre Bordeaux (1-2) et Marseille (2-3). Obligé de reconstruire son équipe chaque année, Jardim fait face à de nombreuses absences. Face à Toulouse, il ne pourra pas compter sur Pierre-Gabriel, Jovetic, Geubbels, Golovin, Rony Lopes et Pellegri.Le buteur vedette de l’AS Monaco, Radamel Falcao, sera lui bel et bien présent, et ce, même s’il a disputé les deux rencontres de la sélection colombienne aux USA. Cette affiche entre ces deux formations est traditionnellement très généreuse en buts puisque les sept derniers duels ont offert 30 buts (soit plus de 4 buts par match). La saison dernière, les deux formations s’étaient quittées au Stadium sur un nul à 6 buts (3-3). Offensivement, les deux équipes marquent quasiment à tous les matchs depuis le début de saison, hormis à Marseille pour le TFC, et contre Lille pour Monaco (Falcao avait manqué un penalty). Nous voyons donc logiquement un match ouvert entre deux équipes joueuses.- Obtenez jusqu'à 150€ de bonus (60€ pour seulement 20€ déposés)- Misez 150€ de votre bonus ZEbet sur ce pari et gagnez- Misez 60€ de votre bonus ZEbet sur ce pari et gagnez- Si le pari est perdant vous aurez toujours votre Bonus pour continuer à parier !avecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre en ce moment un premier pari remboursé de 290€ + 20€ de bonus en exclu en rentrant le code "SOFOOT" lors de votre inscriptionavecqui vous offre 50€ de paris gratuits peu importe que votre premier pari soit gagnant ou perdantavecavecavecavec