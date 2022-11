Pronostic Toulouse Monaco : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Monaco se replace à Toulouse

Promu cette saison, Toulouse est une formation très intéressante à voir évoluer puisqu'elle n'hésite pas à jouer, même face aux "gros". Son entraîneur Philippe Montanier apprécie que ses équipes pratiquent un jeu léché. Pour l'instant, le TFC se retrouve en 11position avec 16 points au compteur, soit 6 de plus que le premier relégable. Lors des dernières semaines, les Toulousains ont cependant ralenti. Ils ont été tenus en échec à domicile par le Racing Club de Strasbourg (2-2) alors qu'ils avaient mené de 2 buts. L'exclusion de Nicolaisen avait changé le cours du match. Le week-end passé, les Pitchounes ont résisté une mi-temps à Lens avant de craquer face à la furia nordiste (3-0). Au Stadium, Toulouse se montre performant puisqu'il ne s'est incliné qu'une seule fois lors de la réception du champion de France en titre et leader actuel, le Paris Saint Germain (0-3). Depuis quelques semaines, les cadres de l'équipe semblent avoir passé le pallier de la Ligue 2 à la L1, puisque les Van den Boomen, Dejaegere ou Spierings sont toujours aussi performants.

En face, les Monégasques se sont imposés jeudi lors de leur dernière rencontre d'Europa League face à l'Etoile Rouge de Belgrade (4-1) avec un Volland des grands soirs, auteur d'un triplé. Ce succès permet à l'ASM de finir en 2position de son groupe et par conséquent de pouvoir disputer les barrages face à une formation rebasculée de C1. En Ligue 1, les hommes de Philippe Clement avaient connu un coup d'arrêt avec un nul contre Clermont (1-1) et une défaite à Lille (4-3). Depuis ce revers, les Monégasques se sont repris en s'imposant face à la lanterne rouge angevine (2-0). Ce déplacement au Stadium de Toulouse sera particulier pour Wissam Ben Yedder qui affrontera son ancien club. Il visera un 10e but cette saison sur ce match de dimanche. Revigoré par ces deux derniers succès, Monaco devrait s'imposer face à Toulouse et se rapprocher du podium.