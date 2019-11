Pronostic Toulouse Lyon : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Lyon enchaîne à Toulouse !

Toulouse s'apprête à vivre une nouvelle saison à lutter pour le maintien. Le TFC a vu Alain Casanova démissionner et Antoine Kombouaré lui succéder. Le Kanak a connu une première heureuse avec une victoire à domicile face à Lille mais a subi une cruelle défaite à Rennes le week-end dernier (3-2) avec un but dans les arrêts de jeu. Toulouse a connu deux dernières saisons à lutter pour son maintien et espérait se caler dans le ventre mou du championnat. Incapable d'enchaîner deux victoires de rang, Toulouse se retrouve à se battre pour sa survie. De plus, le club est dépendant des prestations de son capitaine Max Alain Gradel, une nouvelle fois buteur à Rennes et lors de la victoire en Coupe de la Ligue face à Niort (1-2) en milieu de semaine. La mission ne sera pas simple pour Toulouse ce week-end puisque l'Olympique Lyonnais se présente face au TFC. Les Lyonnais ont connu un passage compliqué qui a précipité le départ de Sylvinho et l'arrivée de Rudi Garcia. L'ancien coach marseillais a connu deux premières décevantes avec un nul contre Dijon en L1 et une défaite face à Benfica. Néanmoins, le contenu de ces deux rencontres laissait présager d'un sursaut. La confirmation est intervenue le week-end dernier avec une victoire face à Metz (2-0) au Groupama Stadium. Ce succès a dû redonner un coup de boost à des joueurs en manque de confiance. Avec son effectif de qualité, l'OL arrive à Toulouse pour confirmer et peut s'imposer face à un adversaire à sa portée.