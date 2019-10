Pronostic Toulouse Lille : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Lille réussit un coup à Toulouse !

La trêve internationale a été agitée du côté de Toulouse. Menacé de mort par des supporters, Alain Casanova a jeté l'éponge. Antoine Kombouaré a été nommé et va diriger son premier match ce samedi sous ses nouvelles couleurs. Depuis plusieurs saisons, le TFC lutte pour le maintien et se retrouve déjà dans la zone de relégation. Souvent sauvé par le talent de Gradel, Toulouse reste sur 5 matchs sans victoire. La lourde défaite dans le derby de la Garonne face à Bordeaux (1-3) a été de trop pour les fans toulousains. De leur côté, les Lillois n'ont toujours pas trouvé leur rythme de croisière mais occupent tout de même la 5place avec 15 points au compteur. Les Dogues réalisent notamment un très bon parcours à domicile (4 victoires, 1 nul) et sort de deux bons matchs à l'extérieur (deux nuls à Rennes et à Lille). Ce déplacement à Toulouse, équipe en difficulté, semble être idéal pour décrocher une première victoire à l'extérieur. Offensivement, le LOSC s'est trouvé un excellent attaquant en la personne du Nigérian Osimhen qui compte déjà 7 réalisations et est l'actuel meilleur buteur de L1. Pour ce match, nous voyons des Lillois désireux de reprendre leur marche en avant s'imposer face à des Toulousains dans le dur.