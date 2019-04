Pronostic Toulouse Lille : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Lille sur sa lancée face à Toulouse !

Dimanche dernier, le LOSC a humilié le PSG sur son terrain au terme d'une partie maîtrisée de bout en bout. Les Dogues ont été les premiers en France à marquer 5 buts au PSG depuis 2001, une éternité. Grâce à ce bon succès et aux maladresses lyonnaises, la 2place semble promise aux hommes de Christophe Galthié qui doivent néanmoins continuer de prendre des points après la victoire de l'OL vendredi. Vainqueur de 7 de ses 9 derniers déplacements en L1 (pour 2 nuls), les Lillois peuvent venir faire un résultat au Stadium de Toulouse. D'autant que les Toulousains ne sont pas les plus adroits à la maison. Les partenaires de Max-Alain Gradel ne pointent qu'à la 16e place du classement des équipes à domicile et ont connu une énorme période de disette dans la Ville Rose. Avant leurs 2 précédentes victoires contre une équipe guingampaise hors du coup (1-0) et des Canaris fatigués, les Toulousains n'avaient plus gagné chez eux depuis août. Sur la lancée de leur énorme victoire contre Paris, les Lillois pourraient venir s'imposer à Toulouse