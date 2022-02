Pronostic Toulouse Le Havre : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Toulouse en leader face au Havre

Après avoir connu une légère baisse de régime, Toulouse est reparti de l'avant et a rapidement repris les commandes de la Ligue 2. Le club haut-garonnais, favori à la montée, a même creusé un petit écart avec le troisième, Sochaux qui accuse 4 points de retard. Les hommes de Philipe Montanier veulent poursuivre sur leur excellente dynamique pour conforter leur position et se rapprocher un peu plus de leur objectif d'accession à l'élite. Invaincus lors des 7 dernières journées, les Toulousains viennent de signer deux très belles victoires face à Dijon (4-1) et sur la pelouse de Valenciennes (1-3). Meilleure attaque du championnat, le TFC peut s'appuyer sur un incroyable van den Boomen, impliqué sur 22 buts de son équipe.

Cette saison, on a l'impression que Le Havre a toujours eu les playoffs en ligne de mire mais n'a jamais réussi à saisir les opportunités qui se présentaient. Actuellement, les Normands se trouvent en 6position avec seulement 4 points de moins qu'Auxerre. La semaine passée, les Havrais avaient l'opportunité de réduire cet écart avec la réception de Bastia, qui lutte pour son maintien. Partis pied au plancher, les Normands ont rapidement pris les devants avec une avance de deux buts. La suite fut moins heureuse puisque les hommes de Le Guen n'ont pas su contenir la furia bastiaise (score final 2-4). Pour conclure cette 25journée de ligue 2, Toulouse devrait faire le taf à domicile face au Havre et décrocher une victoire importante.