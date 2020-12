Pronostic Toulouse Le Havre : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Toulouse confirme contre le Havre

Le Toulouse FC a réalisé une saison dernière catastrophique en Ligue 1 et a été logiquement relégué. Le club haut-garonnais a connu dans la foulée un départ difficile en L2 avec deux défaites d’entrée face à Dunkerque et Grenoble mais les Toulousains se sont ensuite repris et n’ont perdu qu’à une seule reprise depuis, face à Valenciennes au terme d'un match fou. Cette excellente période a permis aux hommes de Patrice Garande de revenir dans les 5 premières places, qualificatives pour les barrages. Le week-end dernier, les Pitchounes sont allés s’imposer avec la manière à Châteauroux (0-3) avec des buts de Spierings, Antiste et Healey, les trois meilleurs buteurs du club. Au Stadium, le TFC reste sur un match nul au Stadium face à Guingamp (2-2) et espère repartir de l’avant lors de la venue du Havre.chez+ 100€ remboursés peu importe le résultat de votre 1pari⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le club normand est l’une des déceptions de la saison. En effet, les Havrais occupent seulement la 13place du classement avec 6 points de retard sur les barrages et 7 d’avance sur la relégation. Les hommes de Paul Le Guen restent surtout sur 6 journées sans la moindre victoire. Battu 3 fois de suite, le Havre a ensuite limité la casse en alignant 3 matchs nuls face à Auxerre, Ajaccio et le week-end dernier face à Clermont. A domicile, cette équipe toulousaine sur une excellente dynamique devrait s’imposer face à des Havrais moribonds.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 100€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Que vous souhaitez déposer ou non, vous avez le droit à 10€ de pari gratuit dès votre inscription.avecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavec, sponsor d’ArsenalavecRetrouvez le Pronostic Toulouse Le Havre encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !