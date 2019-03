Pronostic Toulouse Guingamp : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Pas de vainqueur entre Toulouse et Guingamp

Avec 8 points d'avance sur le barragiste, Toulouse n'est pour le moment pas menacé par la relégation. Cependant, une défaite face à la lanterne rouge guingampaise les mettrait sous pression. Les hommes de Casanova restent sur 6 matchs sans victoire et viennent d'être humiliés au Groupama Stadium face à Lyon (5-1). Dans leur stade, les Toulousains ont seulement remporté 2 matchs et restent sur 4 nuls consécutifs. Le dernier, contre Caen (une autre formation relégable) qui a longtemps mené au Stadium, avant que l'inévitable Gradel ne trouve la faille sur coup franc direct.

Guingamp, dernier de Ligue 1, reste sur 3 matchs sans défaite en championnat (2 nuls et 1 victoire) et grignote petit à petit son retard sur les autres formations luttant pour le maintien. Le point positif pour les hommes de Gourvennec est qu'ils n'ont pas encaissé le moindre but dans les 3 dernières rencontres. Désireux de continuer cette série, les Bretons vont chercher au moins un nul à Toulouse. Guingamp compte seulement 19 points au compteur et a toujours la possibilité de se sauver car les formations qui les précédent ne réussissent pas de série. Dans cette dernière ligne droite, chaque point est précieux et l'En Avant en est conscient. Pour cette rencontre, nous voyons un résultat semblable aux 4 dernières réceptions au Stadium : un nul entre ces deux formations.