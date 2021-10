Pronostic Toulouse Guingamp : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Toulouse en leader face à Guingamp

Relégué en Ligue 2 à l'issue de la saison 2019-2020, Toulouse avait manqué l'an dernier le Top 2 (qui lui aurait permis de remonter directement en L1) de peu, avant de chuter face à Nantes lors du dernier tour des barrages. Bien décidés à ne plus passer par ses play-offs d'accession, les Violets sont leaders du classement de cette Ligue 2. Un peu moins réguliers depuis quelques semaines, les hommes de Philippe Montanier restent tout de même sur 2 très bons résultats face à des concurrents directs : une victoire écrasante Auxerre (6-0) et chez le Paris FC la semaine dernière (2-2 après avoir été menés de 2 buts). A domicile, Toulouse affiche un bon bilan de 4 victoires, 1 nul et 1 défaite cette saison.

De son côté, Guingamp n'a d'autre ambition qu'un maintien rapide cette saison. Sous la houlette de leur nouveau coach Stéphane Dumont, les Costarmoricains sont 9de cette Ligue 2. Guingamp manque de régularité pour pouvoir jouer le haut du tableau, et en ce moment c'est surtout à l'extérieur que l'En Avant a du mal. Affichant un bilan de 2 défaites et 1 nul sur leurs 3 derniers matchs, les Costarmoricains ont perdu à Niort (2-0) et contre la lanterne rouge Nancy (2-1), pour un nul chez le promu Quevilly-Rouen (2-2). Logiquement, Toulouse devrait pouvoir s'imposer à domicile.