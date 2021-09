Pronostic Toulouse Grenoble : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Toulouse repart de l’avant face à Grenoble

Grand favori à la montée, Toulouse réalise une excellente entame en Ligue 2. Après 7 journées, les hommes de Philippe Montanier sont invaincus avec un bilan de 5 victoires et 2 nuls. Seuls Ajaccio lors de la 1journée et le Havre, la semaine passée, ont été en mesure de stopper la dynamique toulousaine. Le TFC a pris les commandes du championnat et compte deux points d'avance sur Ajaccio et 3 sur Auxerre. L'an passé, les Toulousains ont été tout proches de retrouver l'élite mais se sont inclinés lors des barrages face à Nantes. Sur leur parcours, les Pitchounes avaient notamment dominé... Grenoble en demi-finale. Le TFC possède un effectif de qualité avec les Dejaegere, Spierings, van den Boomen ou Onaiwu.

En face, Grenoble est sur une dynamique totalement différente. Surprise de la saison l'an passé, le GF38 a connu une entame délicate. En effet, les Grenoblois ont perdu 3 de leurs 4 premières journées avant de décrocher leur premier succès contre le promu Quevilly Rouen (2-0). Ensuite, les Isérois se sont faits surprendre chez une solide formation de Sochaux (1-0). Mal en point, la formation grenobloise a rebondi en décrochant une très belle victoire lors de la dernière journée face au Nîmes olympique (2-1). Ce succès permet aux partenaires de Ravet d'occuper la 14place du classement avec 3 points d'avance sur le 1er relégable. En grande forme et à domicile, Toulouse devrait poursuivre sa belle série en dominant Grenoble qui a perdu ses 3 matchs joués à l'extérieur en ce début de saison.