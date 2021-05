Pronostic Toulouse Grenoble : Analyse, cotes et prono du barrage de Ligue 2

Toulouse - Grenoble : Le Téfécé se sort du piège grenoblois

En demi-finale des barrages d'accession pour la Ligue 1, Toulouse reçoit Grenoble au Stadium vendredi. Dans le duo de tête une bonne partie de la saison, le club haut-garonnais a cédé sa place lors des dernières semaines. Touché fortement par le Covid, le TFC a connu une fin de saison hyper chargée avec pas moins de 5 rencontres en 15 jours en raison des différents reports de match. Malgré des succès sur Le Havre et le Stade Malherbe de Caen, les Toulousains ont perdu logiquement des points face à Pau, Dunkerque et le Paris FC qui ont permis à Clermont de rafler la seconde place. Pour aborder ce match décisif face à Grenoble, les hommes de Patrice Garande ont pu profiter de quelques jours supplémentaires de repos. Conscient de la fatigue de ses hommes, le coach toulousain avait déjà décidé de reposer quelques éléments lors du dernier match à Dunkerque. En effet, les Bayo, Amian, Van den Boomen ou Koné avaient été préservés tout comme Amine Adli, tout juste élu meilleur joueur de Ligue 2. Les Toulousains comptent maintenant sur leur fraicheur et leur solidité au Stadium pour se défaire de Grenoble qui a joué mardi. De son côté, Grenoble est l'une des agréables surprises de la saison. Pas attendu à ce niveau, les Isérois se sont montrés réguliers toute la saison et ont logiquement décroché une place pour les play-offs. Quatrièmes de Ligue 2, les Grenoblois ont bénéficié de l'avantage du terrain pour le quart de finale des barrages joué mardi face au Paris FC (victoire 2-0). Efficace dans les deux surfaces, le GF38 s'est qualifié grâce à des réalisations de l'ivoirien Achille Amani et du Cap-Verdien Willy Semedo. Cette saison, Toulouse et Grenoble ont chacun remporté leur confrontation disputée à domicile. De plus, Toulouse a remporté 11 de ses 12 derniers matchs dans son Stadium. Pour cette demi-finale, la fraîcheur des Toulousains et leur force à domicile devrait leur permettre de faire la différence et de s'imposer face à un Grenoble qui a joué mardi et est en difficultés à l'extérieur (2 nuls et 2 défaites sur les 4 derniers déplacements).