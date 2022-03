Pronostic Toulouse Dunkerque : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Toulouse reçu 5 sur 5 face à Dunkerque

Sur une excellente dynamique, Toulouse est en train de se détacher en tête de la Ligue 2. A l'orée de cette journée, le club haut-garonnais ne compte que 3 points d'avance sur le Paris FC, mais a accentué son avance sur le troisième, Ajaccio qui se trouve désormais à 6 points. Les hommes de Philippe Montanier viennent de remporter leurs 4 derniers matchs de championnat et vont tout mettre en œuvre pour signer un 5 sur 5 face à Dunkerque. La semaine passée, le TFC a fait le job en déplacement sur le pelouse d'une équipe grenobloise dans le dur (0-2). Les Toulousains peuvent une nouvelle fois remercier leur maître à jouer Branco van den Boomen. Le milieu néerlandais est exceptionnel avec une ligne de statistiques incroyables avec 8 buts inscrits et surtout 17 offrandes offertes à ses partenaires. Le coup de moins bien du buteur gallois Rhys Healey est compensé par la puissance collective des Toulousains.

De son côté, Dunkerque joue une toute autre bataille, celle du maintien. Les Nordistes n'ont pas abdiqué comme le montre leurs 3 victoires obtenues lors des 4 dernières journées. Ces résultats ont permis aux hommes de Revelli de revenir à 2 points du duo de promus, Quevilly Rouen et Bastia. Les Dunkerquois ont réalisé une très bonne opération lors de la dernière journée en prenant le dessus sur Dijon (2-1). En revanche, le club nordiste regrette sa défaite il y a 15 jours à Nancy (2-0) dernier de Ligue 2, pour son dernier déplacement. Impressionnant vainqueur de ses 4 derniers matchs avec au moins 2 buts d'écart à chaque fois, Toulouse devrait faire le taf face à Dunkerque.