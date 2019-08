Pronostic Toulouse Dijon : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Toulouse – Dijon : des buts de chaque côté !

Toulouse a vécu deux dernières saisons compliquées en Ligue 1. Sauvé lors du barrage de relégation il y a deux ans, le TFC a fini dans la partie basse du tableau la saison passée. Les Pitchounes avaient pourtant sur le papier un effectif en mesure d'accrocher l'une des 10 premières places. Cette saison, Toulouse a débuté à Brest et peut remercier son gardien Baptiste Reynet qui a arrêté un penalty qui aurait pu donner la victoire aux Bretons. Ce sauvetage a relancé les Toulousains qui ont ensuite réussi à égaliser en fin de match par leur nouvel attaquant Koulouris, meilleur buteur du championnat grec la saison passée. Ce point ramené de Bretagne (score final 1-1) va sans doute donner de la confiance aux hommes de Casanova avant la réception de Dijon. Les Dijonnais se sont maintenus lors du match de barrage la saison passée face à Lens. En difficulté toute la saison et quasiment condamné au soir de la 37journée, Dijon a réussi un miracle. Pour leur premier match de la saison, ils se sont inclinés face à l'AS Saint-Etienne (1-2). Les Bourguignons ont payé très cher leur mauvais début de match où ils ont encaissé deux buts. Plus entreprenants par la suite, ils sont revenus au score par Julio Tavares avant de tombér sur un grand Stéphane Ruffier. L'an passé, les rencontres entre ces deux équipes se sont toujours terminées avec des buts de chaque côté. Comme lors de leur match respectif de la première journée pour Dijon et Toulouse, une rencontre avec des buts de part et d'autre est possible.