Pronostic Toulouse Dijon : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Toulouse solide à domicile face à Dijon

Profitez de 110€ offerts direct en EXCLU chez Winamax

Si vous souhaitez parier sur ce Toulouse Dijon chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

En début de cette saison, Toulouse et Dijon étaient les deux grands favoris à la montée en Ligue 1. Si la formation haut-garonnaise est dans son plan de marche, les Bourguignons sont loin de leurs ambitions initiales. Partis sur les chapeaux de roue, les Toulousains ont vite pris les commandes du championnat. Cependant, depuis quelques semaines, les protégés de Philippe Montanier semblent plafonner à l’image d’un Rhys Healey qui n’a toujours pas inscrit le moindre but en 2022, alors que le Gallois en avait marqué 13 sur la première partie de saison. Tenu en échec par Pau (1-1) au Stadium, le TFC s’était repris à domicile face à Nancy (4-0) lanterne rouge du classement. Lors de la dernière journée, les Toulousains se sont contentés du nul en Corse mais le promu bastiais est invaincu cette saison à Furiani (0-0). Le week-end dernier, les Hauts-garonnais ont connu une nouvelle déconvenue en Coupe de France en s’inclinant face à Versailles (1-0) formation de Nationale 2. Débarrassés de la Coupe, Toulouse peut se concentrer à fond sur la L2 dont il est toujours leader.chez⇒ ⇒⇐ ⇐L'été dernier, le DFCO avait opéré un recrutement clinquant avec les Reynet, Congré, Pi, Deaux ou Le Bihan mais la moutarde a mis du temps à monter. Très mal partie, la formation bourguignonne va mieux depuis quelques journées. En effet, les Dijonnais viennent de remporter 3 de leurs 4 derniers matchs. Les hommes de Garande se sont défaits de Nancy (0-3), Rodez (0-2) et contre le promu Quevilly Rouen (1-0). Cette bonne dynamique a replacé le DFCO dans la 1partie de tableau en 9position. Les Dijonnais ont toujours un œil sur les équipes de derrière puisqu’ils ne comptent que 5 points de plus que le premier relégable, Grenoble. Tourné vers sa quête de Ligue 1 et 2meilleure équipe à domicile, Toulouse devrait assurer face à Dijon pour prendre les 3 points.- Winamax vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 110€.- Déposez par exemple 110€ et misez avec 220€ !- Misez par exemple vos 110€ déposés (+ les 110€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(338€ - les 110€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.avecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Toulouse Dijon détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !