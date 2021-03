Pronostic Toulouse Chambly : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Toulouse se relance face à Chambly

Profitez d'un bonus ÉNORME de 150€ offert par ZEbet

Si vous souhaitez parier sur ce Toulouse Chambly chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Relégué de Ligue 1, Toulouse avait mal débuté ce nouvel exercice. Libérés par la fin du mercato, les Toulousains se sont repris et ont réussi un excellent parcours jusqu’à se replacer sur le podium de Ligue 2. En revanche, les hommes de Patrice Garande ont connu un léger passage à vide ces dernières semaines avec des revers subis notamment contre Auxerre, Rodez et lors de la dernière journée à Valenciennes. Cette baisse de régime a permis à Clermont de reprendre la 2place du classement tandis que le leader Troyes compte désormais 6 points d’avance. Ce week-end, le TFC pourrait revenir à égalité avec le club auvergnat qui a vu son match contre Amiens être reporté. Le week-end dernier, les joueurs haut-garonnais se sont imposés face à Aubagne (0-2) et se sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la Coupe de France. Revigoré par ce succès, Toulouse veut profiter de la réception de Chambly pour repartir de l’avant en Ligue 2.chez⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Chambly a réussi à se sauver pour sa première saison en Ligue 2. Pour ce nouvel exercice, le club camblysien souffre et se retrouve en 19position. En revanche, les hommes de Bruno Luzi sont toujours dans le coup pour se maintenir puisqu’ils ne comptent que 3 points de retard sur le premier non relégable, Pau. Chambly n’a pas été épargné lors des dernières semaines puisqu’il a été fortement touché par la Covid et s’est déplacé par exemple à Clermont, avec pas moins de 10 absents. Battus 5 fois lors des 6 dernières journées, les Camblysiens se doivent de prendre des points rapidement pour se sauver. Relancé par son succès en Coupe de France, Toulouse devrait s’imposer face à une formation de Chambly, pas au mieux, dans un match avec plus de deux buts.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 100€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Que le pari soit perdant ou gagnant, vous pouvez récupérer encore 50€ de bonus supplémentaire !avecavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, sponsor de MonacoavecavecavecRetrouvez le Pronostic Toulouse Chambly détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !